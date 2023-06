«Pronti a fare un ottimo lavoro di squadra per la sicurezza in mare»

TERMOLI. Come lasciava presagire l'articolo di domenica scorsa, a margine del corso di formazione ospitato alla Cala dei Longobardi, anche quest'anno si riconferma l'equipe di salvataggio acque interne e mare diretta da Enzo Salome su tutta la zona adriatica del Molise. In particolare ci ricordiamo un salvataggio divenuto virale sui social, e di cui si è parlato su tutto il litorale adriatico, avvenuto, lo scorso anno di due cani in difficoltà trovati sul torrente Rio Vivo, trasportati allo stabilimento Oasis Village per poi prestare soccorso. L'associazione Empa (Protezione animali) ha ringraziato del bel gesto fatto, chiamati Bagni dal cuore d'oro, un salvataggio fatto da Marco Copalucci e Ivan De Cesare.

Quest'anno a far parte di questa equipe di Salvataggio un giovane ragazzo termolese, Alessandro Cappella, già da anni nel settore. «Siamo pronti per avviare la stagione estiva con sicurezza e professionalità e faremo un ottimo lavoro di squadra».