Aggressioni dell’animale selvatico, riunione in comune per nuove urgenti misure

VASTO. Dopo l'ennesima aggressione a danno di un 15enne sansalvese da parte di un animale selvatico nella zona della Bagnante di Vasto (Leggi), si è svolta stamani una riunione tecnica nella sala del Gonfalone in Municipio.

A coordinare i lavori il comandante della polizia municipale Giuseppe Del Moro, assente il sindaco Francesco Menna per impegni in provincia. Presenti al tavolo il vicesindaco Licia Fioravante, l'assessore Gabriele Barisano, il comandante della polizia provinciale Antonio Mori, il comandante dei carabinieri forestali di Chieti Tiziana Altea, Paola Locasciulli e Ettore De Nobili del servizio sanitario veterinario della Asl, il dirigente comunale Luca Mastrangelo, il gruppo comunale di protezione civile con il coordinatore Eustachio Frangione. Assente anche la regione Abruzzo e Sabatino Belmaggio responsabile del servizio Foreste e parchi che, insieme ai referenti del pronto soccorso di Vasto parteciperanno al prossimo incontro che si svolgerà a palazzo di città martedì 13 per tornare a fare luce sulla questione.

“Una riunione di coordinamento – spiega Fioravante - per discutere sulle misure adottate e su quelle da mettere in campo per la cattura dell’animale. Siamo operativi e in attesa degli esiti. Nel prossimo incontro al quale parteciperanno regione ed ente parco decideremo quali altre misure assumere per essere ancora più incisivi nella risoluzione del problema”.

Gabbie di cattura, foto trappole, unità cinofila, attività di controllo giornaliera e notturna con l’ausilio della polizia locale, provinciale, della guardia forestale e della protezione civile su tutto il lungomare, queste finora le attività svolte. E per quanto riguarda il ruolo della Asl, il vicesindaco aggiunge: “Alla Asl abbiamo chiesto di intervenire per cercare di tracciare le risultanze degli accadimenti che ci sono stati in passato, ovvero l’acquisizione di eventuale certificazione medica delle persone che si sono recate al pronto soccorso. Abbiamo richiesto il supporto della Asl per individuare l’animale e soprattutto alla regione Abruzzo la riattivazione del sistema Sivra, il sistema veterinario finalizzato alla ricerca anagrafica di eventuali canidi che vivono sul territorio per arrivare per esclusione all’individuazione del tipo di animale che si aggira. Al momento non è possibile stabilire di quale specie si tratti ed è in fase in valutazione. I lavori sono in corso con l’ausilio di tecnici ed esperti”.

Al centro dell’incontro un protocollo d’intesa da adottare sulla scia di quello della provincia de L’Aquila “Stiamo aspettando di interloquire con il dottor Belmaggio per stabilire cosa inserire nel protocollo e la sua entrata in vigore. Saranno i tecnici a doverci riferire quale sia il modus operandi da adottare”.

Infine il vicesindaco rassicura la cittadinanza sull’operato in corso: “L’amministrazione comunale è operativa e farà di tutto per giungere alla cattura dell’animale. Stiamo sorvegliando e monitorando il litorale giorno e notte e invito tutti a fare le segnalazione di avvistamenti alle autorità competenti. 3292511510, questo il mio numero personale da contattare insieme anche a quello del sindaco”.

Galleria fotografica