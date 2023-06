“Noi di Pantano”, i residenti di Rio Vivo tornano a "dare battaglia"

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 giugno, come peraltro avevamo anche annunciato domenica scorsa, è stato costituito, a Rio Vivo, presso Valcost, in via del Tuffetto, il comitato “Noi di Pantano” per iniziativa di un residente della zona, Gianluca Menadeo, allo scopo di riunire gli abitanti e discutere delle varie problematiche e delle difficoltà che si hanno nel vivere nel proprio quartiere.

L’organizzatore ha subito precisato “non è un’occasione per fare politica e io non sono un politico”, prendendo le distanze da qualsiasi partito.

“Come già sappiamo tutti, a Rio Vivo i problemi sono davvero tanti a partire dalle strade poco illuminate che da un tratto in poi senza servizio di scarico, marciapiedi, e laddove sono presenti sono fatiscenti o addirittura pericolosi; le canne sono altissime e i terreni all’abbandono”. Ha proseguito affermando che” questo è vergognoso, in quanto ci viene imposto di pagare il servizio di bonifica che, però, alla maggior parte dei cittadini non viene eseguito, come per esempio al sottoscritto”. “Perché – si è domandato - c’è questa enorme differenza tra il lungomare nord e Rio vivo? Essendo termolese, sono contento di potermi vantare del lungomare Cristoforo Colombo, ma non sono affatto contento delle condizioni in cui versa il mio quartiere”.

“Se chiediamo aiuto ai vari enti ci raccontano a turno ognuno la propria favoletta”, afferma Gianluca Menadeo, per poi lamentarsi della forte presenza di “topi, serpenti, zanzare a dismisura, cinghiali, sperando non arrivi anche il lupo” e della mancanza di “impianti sportivi, parchi gioco, ludoteche, attrazioni, ma in compenso abbiamo il fuoco, fiamme altissime che ci entrano dentro casa” in riferimento agli svariati incendi che hanno colpito la zona in questi anni.

“Dalle parti della sosta Camper, il mare entra nelle nostre case, inonda le campagne, danneggiando i raccolti, ma loro se ne fregano” -riferendosi alle istituzioni- “io sono stanco di essere messo da parte, stanco di pagare ma non avere”.

Ha poi rivolto un appello ai residenti della zona che hanno preso parte al progetto “Cari amici, vi chiedo di riflettere e di unirci, noi siamo tanti e se ci uniamo facciamo paura sotto tutti i punti di vista, politicamente soprattutto” -in riferimento alle imminenti elezioni- “ci devono rispettare, ecco perché occorre istituire un comitato, ma non solo, deve essere anche un modo per socializzare e per aiutarci a vicenda”.

Il comitato è stato costituito, tra le altre cose, anche per l’organizzazione della già annunciata prima edizione della festa di San Pantano che si terrà il 22 luglio, con partecipazione gratuita e che vedrà una lotteria a premi, musicisti e fuochi d’artificio.