Prima scuola molisana intitolata alla maestra che morì proteggendo i piccoli alunni a San Giuliano

Prima scuola molisana intitolata alla maestra che morì proteggendo i piccoli alunni

COLLETORTO. Si dice spesso, a volte in modo retorico, ma mai come in occasione della cerimonia di questa mattina, a Colletorto, il messaggio è sincero e profondo. La scuola del suo paese natale è stata intitolata alla maestra Carmela Ciniglio, l’insegnante che perse la vita nel crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia, mentre stava proteggendo i suoi angeli durante il sisma del 31 ottobre 2002. E’ la prima scuola a lei intitolata nel Molise, forse tardivamente, visto che altrove, vedi la Puglia, l’hanno già fatto. Una cerimonia avvenuta a 20 anni e mezzo abbondanti dal sisma che alle 11.32 travolse e uccise una intera generazione.

Ma il ricordo di Carmela Ciniglio è ancora molto forte. Commoventi i minuti vissuti alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di tanti bambini, accanto al marito Franco e ai figli Mario e Luca. Di lei si ricordano in modo nitido la genuinità, cordialità e indimenticabile professionalità, sottolineate dalla dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, a cui Colletorto appartiene, Giovanna Fantetti. Una intitolazione a cui hanno reso omaggio il Comune, col sindaco Cosimo Mele, e l’Usr Molise, nonché il vescovo Gianfranco De Luca, per scolpire nella memoria collettiva la figura di una maestra che ha dato la vita per i suoi piccoli alunni. Momento reso ancora più emozionante dall’orchestra dell’istituto omnicomprensivo. Da Loseto, circoscrizione di Bari è arrivata una delegazione a testimonianza di un gemellaggio che non si spegne mai. Lì c’è la prima scuola che porta il nome della maestra Carmela.

