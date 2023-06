Litorale Nord, cambiano le regole d'ingaggio per la pulizia della spiaggia

TERMOLI. Primo fine settimana di giugno e la pulizia dell’arenile sul litorale Nord ha scatenato la protesta di turisti e residenti, parliamo ovviamente della spiaggia libera.

Domenica scorsa assieme alle lamentele abbiamo anche approfondito a latere proprio la disciplina che dalla Regione Molise è stata applicata ai lavori di ripulitura della spiaggia, ma evidentemente c’era qualcosa da rivedere e così è stato.

Il vice sindaco Enzo Ferrazzano lunedì scorso ha convocato una riunione tecnico-operativa, dopo aver accolto in municipio anche gli stessi che lamentavano la situazione, così, in accordo con la Regione Molise, è stato possibile predisporre e varare una ordinanza che mettesse in condizione gli operatori di fare di più e meglio, rispetto a quanto realizzato sin qui, visto che c’era da rispettare il divieto di utilizzare mezzi meccanici pesanti quali per esempio i cingolati, e di eseguire la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici ad esclusione di una fascia di 5 metri di ampiezza, parallela al bagnasciuga.

«La stagione balneare è iniziata ufficialmente il primo maggio 2023 e, con l’approssimarsi della chiusura delle scuole, l’afflusso di turisti andrà a pieno regime; durante il mese di maggio 2023 una serie di eventi meteorici eccezionali ha provocato fenomeni alluvionali che hanno interessato larga parte dell’Emilia Romagna e del nord delle Marche, in conseguenza della quale è stato dichiarato dello stato di emergenza per tali territori; questi eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità, che ha comportato esondazioni di fiumi e l’attivazione di frane e smottamenti, e il conseguente riversamento in mare di abnormi quantità di detriti, successivamente riversate sulle spiagge dell’Adriatico dalle mareggiate.

A seguito di tali eventi la spiaggia del Comune di Termoli è stata interessata dal deposito di un ingente quantitativo di detriti e rifiuti di ogni tipo trasportati dal mare (tra cui tronchi, ceppi, cannucce ed altro materiale legnoso o vegetale accumulatosi sulla battigia in seguito a mareggiate) come desunto sia dal sopralluogo del 30 maggio scorso, svolto in modo congiunto tra il personale dell’Ufficio Ambiente e della Golden Eagle, sia dalle numerose segnalazione pervenute da turisti e residenti fruitori degli arenili; l’inconveniente evidenziato provoca pericoli per l’incolumità pubblica e privata della popolazione turistica e residente che richiede la legittima fruizione dell’arenile; le prescrizioni sulla pulizia degli arenili imposte dalla determinazione dirigenziale della Regione Molise per la Valutazione di Incidenza di II livello n. 106 del 19.01.2023 sono incompatibili con le operazioni necessarie ad assicurare una tempestiva e completa rimozione di detriti pericolosi variamente sparsi su tutta la fascia dell’arenile sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti predetti, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza normali; occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali; tale situazione comporta la rimozione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le modalità di raccolta ordinariamente previste.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei fruitori delle spiagge, di dover assicurare una pulizia meccanizzata straordinaria di tutte le aree interessate dalle mareggiate, con vagliatura dell’arenile e rimozione di tutti i rifiuti, anche pericolosi per la pubblica incolumità, eventualmente giacenti sotto la sabbia, in deroga alle prescrizioni sulla pulizia degli arenili imposte dalla determinazione dirigenziale della Regione Molise per la Valutazione di Incidenza di II livello n. 106 del 19.01.2023;

In assenza di soluzioni alternative, e stante l’impossibilità di provvedere con mezzi ordinari, è necessario ed improcrastinabile provvedere al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica, e si ravvisano quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento volto a regolare tale situazione ai sensi della normativa vigente; si ordina per tutto il periodo di durata residua del contratto di appalto di eseguire un intervento straordinario di pulizia meccanizzata dei rifiuti giacenti sugli arenili del litorale nord di Termoli, mediante vagliatura della sabbia, in deroga alle prescrizioni sulla pulizia degli arenili imposte dalla determinazione dirigenziale della Regione Molise per la Valutazione di Incidenza di II livello n. 106 del 19.01.2023; di garantire tutte le attività necessarie alla regolare gestione dei rifiuti provenienti dagli arenili senza soluzione di continuità, per tutto il periodo di fruizione stagionale dell’arenile, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e di salute pubblica, nonché delle disposizioni di sicurezza per gli addetti; autorizzando all’ingresso dei mezzi d’opera gommati nelle Aree ZSC citate in premessa ed all’esecuzione degli interventi di pulizia meccanizzata, avendo cura di tenersi ad almeno 10 metri dagli habitat e dalle formazioni dunali riportati nelle mappe della Valutazione di Incidenza e lontani dai nidi di Fratino (Charadrius Alexandrinus) debitamente segnalati da appositi recinti».