A Termoli l'International Human Identification Conference

TERMOLI. L’Università degli Studi del Molise ospiterà “The International Human Identification Conference”.

Si tratta di un congresso internazionale di importante valore scientifico che vedrà riuniti, nelle aule del polo universitario di via Duca degli Abruzzi a Termoli, studiosi, accademici, ricercatori, professionisti ed esperti provenienti dall’Italia, dall’Europa e d’oltre oceano per discutere e condividere le più recenti innovazioni e scoperte nel settore, rappresentando il punto di riferimento nel campo dell’identificazione umana forense oltre che l’occasione per discutere e condividere le più recenti innovazioni e scoperte nel settore.

Durante le giornate di incontri si ripercorreranno le metodiche riguardanti il campo dell’identificazione umana: dall’odontoiatria, all’antropologia, all’entomologia forense, con l’obiettivo comune di puntare dritto verso le novità e le sfide future.

Per maggiori informazioni sull’evento e per registrarsi, si prega di visitare il sito web ufficiale all’indirizzo: https://humanidentificationconference.blogspot.com

Oppure su FB: International human identification conference https://www.facebook.com/profile.php?id=100087285047005

Info: humanidentificationconference@gmail.com