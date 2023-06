Mancano i medici nel reparto di Oncologia, rinviate le terapie ai pazienti

TERMOLI. La carenza di personale non dà tregua all'ospedale San Timoteo di Termoli e non sono solo i "soliti" reparti a soffrire, quelli di cui parliamo spesso e (poco) volentieri, trattandosi di disagi all'utenza.

Stamani, la notizia di riferimento è l'assenza di medici nel reparto di Oncologia dell'ospedale, postata sui social, col rinvio inevitabile delle terapie programmate. Una denuncia pubblica vera e propria, riportata sul gruppo "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", che abbiamo verificato e che purtroppo si è confermata reale.

In corsia, stamani, nel reparto di Oncologia una sola infermiera era presente. Da qui la necessità di riprogrammare l'attività che era stata prevista. Intanto, proprio sul gruppo, l'amministratore Andrea Montesanto ha voluto focalizzare l'attenzione sull'attuale momento politico, annunciando che lo stesso gruppo si farà promotore di contenuti di confronto in vista delle elezioni regionali, ormai sempre più vicine.

«Vi posso garantire che molti politici risponderanno all'appello con il vostro supporto e le vostre condivisioni! Chiedo a tutti solo una cosa: rispetto ed educazione nei commenti. Non dimentichiamo che il nostro obiettivo è ottenere risposte, cambiamenti e naturalmente salvare l'ospedale San Timoteo, e offendendo di sicuro non otterremo il risultato sperato. Non è un rimprovero, solo una precauzione vista la divisione politica inevitabile», il monito di Montesanto.