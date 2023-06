«Neroverde per sempre», i colori della sua squadra in cielo con Moreno

GUGLIONESI. L'improvvisa morte di Moreno Del Villano ha lasciato un dolore incolmabile in tutta la comunità guglionesana.

Da giorni, regna per le strade un silenzio assordante e agghiacciante.

Sono tanti i messaggi di cordoglio e ricordi.

Questa mattina anche il neo sindaco Antonio Tomei ha voluto spendere delle parole a seguito di questo tragico evento.

“A seguito dei tristi avvenimenti che in questi giorni hanno letteralmente sconvolto la nostra comunità e a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’amato Moreno Del Villano.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di incrociare il suo sorriso.

Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, ci stringiamo a Gianni, Doriana e alla famiglia tutta, nel ricordo di un ragazzo straordinario che è venuto a mancare troppo presto.

Sinceramente addolorati, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e vi offriamo tutto il nostro incrollabile sostegno, consapevoli che coloro che amiamo e perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito.

Ciao Moreno,

fai buon viaggio,

che la terra ti sia lieve.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale”.

Così come la pro loco Colleniso.

“Da tre giorni nel nostro paese regna il silenzio, la notizia che non ci sei più ha trapassato ognuno di noi.

Difficile da accettare, impossibile da comprendere.

Lo sgomento e l'incredulità che hai lasciato nell'intera comunità descrivono il ragazzo che eri: educato, solare, rispettoso e con una voglia di vita che riuscivi a trasmettere a chiunque ti passasse vicino.

Eri un coetaneo, un compagno di scuola, un fratello, un cugino, un figlio ma soprattutto l'amico di tutti.

Proprio per questo abbiamo deciso di fermarci un attimino a pensare, a quanto la vita possa essere dura e fragile allo stesso tempo. Non c'è più lo spirito per fare festa, non abbiamo più voglia di stare in giro.

Sappiamo benissimo che la vita va avanti ma, al momento, vogliamo fermarci un attimo.

Conservare questo silenzio irreale per continuare a sentirci un pò più vicini a te.

In ragione di ciò abbiamo deciso di annullare gli eventi che avevamo in programma per giugno, nello specifico Flower Power in programma il 17 Giugno e la Festa della Musica programmata per il 24 Giugno.

Portiamo avanti soltanto gli eventi purtroppo già annunciati, quali Guglionesi in Fiore ed il Calcetto.

Ciao Morè, ritroveremo il tuo sorriso nei raggi di sole più caldi”.

Il Real Guglionesi, la brigata neroverde e tutti i tifosi ricordano Moreno così “26 anni di sorrisi, gentilezza e felicità contagiosa.

Vicini alla famiglia, agli amici, alla ragazza, alla popolazione e a tutta la Brigata NeroVerde.

Moreno vive nei nostri cuori.

“Sarai sempre con Noi!

Sarai sempre con Noi!

Sarai sempre con Noi!

Non ci lasceremo mai!”