Commozione vera, intitolata la palestra di via Po a Manuel De Gregorio

L'intitolazione della palestra di via Po a Manuel De Gregorio

TERMOLI. Momenti davvero emozionanti, stamani, nell’istituto comprensivo Achille Pace. Per iniziativa della dirigente scolastica Luana Occhionero, la nuova palestra riqualificata del plesso della scuola primaria di Via Po, è stata intitolata al piccolo Manuel De Gregorio, che ci ha prematuramente lasciati poco più di sei mesi fa, alla tenera età di 10 anni.

L’iniziativa è stata apprezzata, oltre che dal Comune di Termoli e dai vari docenti, anche dai genitori dell’alunno, che frequentava la 4^B dell’istituto stesso.

La cerimonia è stata presenziata dalla stessa dirigente scolastica, che, dopo i ringraziamenti di rito, ha dedicato qualche parola al bambino scomparso ricordando che “nessuno e niente poteva essere più indelebile di Manuel, è stato un pezzo di noi”, per poi lasciare la parola a Francesco Roberti, accompagnato nell’occasione dall’assessore Michele Barile e dal consigliere Nico Balice.

Il sindaco si è rivolto direttamente ai bambini: “Questo è un piccolo gesto che ha un grande significato, perché Manuel rimarrà sempre nel nostro cuore, è sempre vicino a noi, in questo momento dall’alto del cielo vi guarda, vi sorride e sta in vostra compagnia; portiamocelo nel cuore e dedichiamoli un grosso applauso”

Per scoprire la targa commemorativa, oltre ai genitori Antonello e Teresa, e il fratellino del piccolo, è stato invitato anche il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, padre Enzo Ronzitti, che, una volta tolto il velo, l’ha benedetta tra la commozione e gli applausi di tutti i presenti.

La celebrazione è proseguita con l’intervento della maestra Loredana Giornetta, che ha chiamato a sé alcuni alunni della 4^B per leggere delle toccanti lettere dedicate al loro scomparso compagno di scuola “da quando non ci sei più la classe non è più la stessa, non ti dimenticheremo mai”; “eri l’amico più speciale che io abbia mai conosciuto”; “da quando non ci sei più è come se mi mancasse una parte di me”; “sarai sempre nei nostri cuori, ti vogliamo bene”.

Le struggenti parole dei bambini sono state seguite da un video rievocativo dedicato a Manuel, in una raccolta di immagini che hanno emozionato, commosso e lasciato senza parole tutti i presenti, che si sono stretti ai genitori del piccolo, sciolti in un fiume di lacrime, unendosi al loro straziante dolore.

Gli alunni ci hanno tenuto, poi, a regalare disegni e cartelloni fatti da loro, alla mamma e al papà del bimbo che, con il cuore in mano, hanno accolto con grande piacere i pensieri che i giovani ragazzi hanno dedicato al loro figlio.

La giornata è proseguita con una seria di attività svolte nella palestra dai bambini, per condividere un momento di gioia, dopo la tristezza.

