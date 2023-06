Didattica innovativa, «Anche in Molise è possibile»

PALATA. Dal primo gennaio del 2023 presso l’Istituto Comprensivo "Ricciardi" di Palata è in funzione un orto didattico, tra i primi progettati e realizzati nella regione Molise. L’orto, comprensivo di un capanno degli attrezzi ed una serra, è realizzato con un progetto Pon denominato “Edugreen, laboratori di sostenibilità per il I ciclo” ed è formato da 5 cassoni rialzati nei quali è possibile coltivare ortaggi ed essenze botaniche senza la necessità di completa mobilità rendendo le attività di lavorazione inclusive ed accessibili a tutti e tutte. Nell’orto sono coltivate attualmente: cicoria, fragole, patate, aglio, carote, insalata, pomodori, zucchine, basilico, piselli, fagioli, lavanda.

Gli alunni, coordinati dai docenti curriculari e di sostegno, si sono resi protagonisti di varie attività all’interno dell’orto: progettazione, coltivazione, riconoscimento delle essenze botaniche, riconoscimento degli insetti, realizzazione di un profumo attraverso la distillazione.

Tutto in un’ottica di learning by doing, attraverso metodologie didattiche all’avanguardia come il thinkering che riguardano l’acquisizione di competenze mediante lo svolgimento di attività pratiche e laboratoriali. Tutti gli studenti e le studentesse si sono cimentati nella risoluzione di problemi concreti imparando a risolverli mediante le competenze logico-matematiche e linguistiche acquisite con la didattica frontale, senza dimenticare il valore sociale della collaborazione tra pari nell’inclusione e nel progetto di vita degli alunni e alunne con disabilità. I referenti del corso, i professori Domenico Di Memmo e Domenico Palazzo, sottolineano anche l’importanza che questo progetto potrebbe ricoprire anche in ambito extrascolastico, come ad esempio nelle case di riposo dove si potrebbero utilizzare queste attività per mantenere attiva la sfera cognitiva e fisica degli occupanti o in luoghi di pertinenza comunale, al fine di rinforzare la politica di km zero che è tanto cara ai media e che in Molise potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per lo sviluppo del turismo e di una agricoltura 4.0.

Tutto questo è possibile solo grazie alla collaborazione degli enti, ad un Dirigente scolastico aperto al cambiamento cosi come alla collaborazione di tutti i docenti, curriculari e non. Non dobbiamo dimenticare le nostre radici ma dovremmo rafforzarle con la conoscenza e la cultura.

Come diceva Cicerone nelle “Epistolae ad familiares”: “Se avrai un orto vicino ad una biblioteca, niente altro ti occorrerà”.

Galleria fotografica