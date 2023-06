Balneari al tavolo di Palazzo Chigi: va abrogata la legge Draghi

TERMOLI. La presidenza del Consiglio ha convocato il tavolo tecnico sulla riforma delle concessioni balneari, che vedrà confrontarsi i rappresentanti delle associazioni di categoria con i ministeri competenti, per concordare i contenuti del riordino del demanio marittimo. La prima riunione si terrà venerdì 9 giugno alle ore 11 nella sede del Dipartimento per il coordinamento amministrativo a Roma.

Sono state invitate tutte le associazioni nazionali che rappresentano gli imprenditori balneari: Assobalneari e Federturismo Confindustria, Base Balneare, Cna Balneari, Confartigianato imprese demaniali, Confimprese demaniali, Federbalneari, Fiba-Confesercenti, Itb Italia, Sib-Confcommercio, Associazione Italia Balneare, Coordinamento concessionari pertinenziali. Al tavolo siederanno inoltre i rappresentanti dei titolari di campeggi e villaggi turistici (Faita-Federcamping e Assitai), di hotel (Federalberghi) e di porti turistici (Confindustria Nautica, Assormeggi, Assonat e Assomarinas), anch’essi in parte interessati dalla riforma delle concessioni demaniali marittime.

Per quanto riguarda il governo, saranno presenti i funzionari dei ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell’economia e finanze, delle imprese e made in Italy, dell’ambiente, del turismo, delle politiche del mare, degli affari regionali e degli affari europei, tutti a vario titolo competenti sulle questioni legate al riordino delle concessioni. Questo è quanto riporta mondobalneare.

A seguito della convocazione si è riunita la Giunta nazionale allargata ai presidenti regionali, in presenza e da remoto, per decidere la posizione da portare al cosiddetto "tavolo tecnico consultivo" sulla "mappatura" di Palazzo Chigi del prossimo 9 giugno.

«Per una esigenza di chiarezza preliminare è l'abrogazione della legge Draghi sulle concessioni demaniali marittime superata dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ha dichiarato Tonino Capacchione presidente Sib- È necessario che siano indicati celermente i criteri per valutare la scarsità o meno della risorsa quale condizione per l'applicazione della direttiva Bolkestein. E si proceda speditamente per la mappatura.

Ci si aspetta che il Governo su presenti con una proposta in merito. Si sono inoltre esaminati alcuni problemi organizzativi relativi ai rapporti con Fipe e Confcommercio.

Si è deciso inoltre di intraprendere una iniziativa di solidarietà verso la Romagna colpita dalla recente alluvione.

Alla riunione hanno partecipato anche il Vicepresidente nazionale vicario della Fipe Aldo Cursano e il Direttore della Confcommercio di Pisa e Livoro Federico Pieragnoli quale delegato del Presidente Fipe Lino Stoppani».