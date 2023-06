Operativo nella versione "Polis" l'ufficio postale di Larino

Larino Salgono a nove gli uffici molisani già operativi e ristrutturati secondo il progetto “Polis” e sette le sedi dove sono in corso d’opera i lavori. La nuova configurazione degli spazi e le molte novità tecnologiche a servizio del miglioramento del comfort e della semplificazione dei servizi Riaperte in questi giorni anche le sedi di Acquaviva Collecroce e Torella del Sannio, mentre sono iniziati oggi i lavori nell’ufficio di Longano.

CAMPOBASSO. Ha riaperto al pubblico oggi, giovedì 8 giugno, l’ufficio postale di Larino (via Opplaco).

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette; gli impianti di illuminazione a led, che oltre a essere funzionali al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, sono stati progettati per favorire comfort visivo in ogni parte dell’ufficio; gli impianti per la gestione del microclima interno, che permettono di ottimizzare il microclima interno estate/inverno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale; le sale consulenza, progettate in modo da consentire la necessaria privacy per la clientela e gestite con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane.

L’ufficio postale di Larino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Quella di Larino è la nona riapertura “Polis” in Molise, dopo gli uffici postali di Macchiagodena, Macchia Valfortore, San Massimo, Tufara, Montecilfone, Pietracupa, Acquaviva Collecroce e Torella del Sannio, queste ultime due sedi riaperte al pubblico nella giornata di ieri.

Tutti gli uffici “Polis” sono stati predisposti per rendere disponibili molteplici servizi della Pubblica Amministrazione come, tra gli altri previsti, i certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali.

Nell’ambito dello stesso progetto, attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento in sette sedi, tra cui quella di Longano, dove gli interventi sono partiti oggi giovedì 8 giugno. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Longano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Isernia 2 (corso Garibaldi) e disponibile, a partire da oggi, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Si ricorda che nella sede di corso Garibaldi a Isernia è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Longano avranno una durata stimata in venti giorni.

Galleria fotografica