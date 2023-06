«Grazie a tutti per aver dato memoria alla forza e al coraggio di Manuel»

Il video dedicato a Manuel De Gregorio

TERMOLI. Nel day after della cerimonia davvero commovente che ha visto intitolata la palestra di via Po, nell'istituto comprensivo Achille Pace, al piccolo e sfortunato Manuel De Gregorio, scomparso il 21 novembre scorso, i genitori hanno voluto ringraziare tutti, attraverso Termolionline.

«Siamo ancora emozionati per la giornata di ieri, però sicuramente oggi siamo un po' più in grado di ringraziare tutti, non solo con il cuore ma anche con qualche parola. L'intitolazione della palestra a nostro figlio per noi è motivo di grande gioia, la palestra nelle scuole ha sempre rappresentato motivo di aggregazione quindi ha un significato importante. Manuel è stato un bambino fortunato ad aver fatto parte di questa scuola, dove chiunque, ha dato a lui l'opportunità di viverla al meglio delle sue possibilità. Lui nel suo piccolo è riuscito a dare un forte senso di aggregazione ed inclusione, ed in questo i suoi amichetti sono stati eccezionali, hanno avuto cura di lui come in una grande e bellissima famiglia. Sicuramente ieri dal cielo lui ci ha guardati ed ha espresso un grande desiderio, quello che l'inclusione, sia per sempre ed ovunque certezza e normalità, mai più l'eccezione.





I nostri ringraziamenti vanno sicuramente alla dirigente Luana Occhinero, per aver espresso il desiderio di rendere omaggio a Manuel, a tutte le persone che hanno accolto la sua proposta, a chi ha reso possibile tutto ciò, alle maestre della 4^ B che in questi anni si sono impegnate con tutto il loro cuore a prendersi cura nostro figlio, ai bambini della 4^ B che sono stati sempre un dono prezioso per lui e che continuano a portarlo nel loro cuore. Al sindaco Francesco Roberti e agli amministratori comunali che hanno presenziato alla giornata di ieri ed ai rappresentanti comunali. A padre Enzo Ronzitti, per la sua benedizione e per averci sempre accompagnato negli anni. A tutti i bimbi presenti che hanno ricordato Manuel con grande amore. Grazie a tutti per aver dato memoria alla forza ed al coraggio di Manuel, scegliendo lui come rappresentante per il futuro».





Un messaggio a firma di Antonello De Gregorio, Teresa D'Onofrio e del piccolo Jacopo.