Viadotti di via Corsica e litorale Nord, progetti esecutivi da oltre 11 milioni di euro

TERMOLI. Un investimento di oltre 11 milioni di euro per sistemare e mettere in sicurezza tre aree di importanza strategica di Termoli, sono quelle relative ai viadotti Molinello e Santa Maria, su via Corsica, e in via Amerigo Vespucci, sul litorale Nord.

Ricordiamo l’autunno 2021 quando ci furono le prove di carico sui ponti che collegano Termoli alla statale 16 verso Sud. Ora si è giunti alla progettazione esecutiva.

Il Comune di Termoli, dai primi anni duemila, si occupa della manutenzione del tratto di strada statale 16 “adriatica”, già di competenza Anas, che attraversa il territorio comunale da sud a nord e che oggi accorpa la viabilità comunale composta rispettivamente da via Corsica, via Martiri della Resistenza e via Amerigo Vespucci; - tale infrastruttura stradale è caratterizzata da alcuni manufatti di scavalco, di notevoli dimensioni, quali, in particolare, il viadotto Santa Maria (noto anche come Ponte Sei Voci) e il viadotto Molinello (noto anche come Ponte del Parco).

Nell’estate 2017 fu richiesta all’Anas la documentazione inerente i viadotti e sono state espressamente richieste informazioni circa lo stato patrimoniale di detti manufatti; a seguire, nell’autunno 2018, la richiesta è stata reiterata, ma l’Anas non fornì alcun utile riscontro.

Al fine di poter procedere con la programmazione e progettazione degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria dei viadotti “Santa Maria” e “Molinello”, si è dapprima commissionato un rilievo geometrico di dettaglio delle strutture e successivamente è stato affidato ad un laboratorio specializzato lo studio della vulnerabilità sismica e la valutazione dell’idoneità statica delle opere di scavalco in questione; l’ufficio tecnico comunale, all’esito dei risultati delle indagini commissionate ha sviluppato, autonomamente, la progettazione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria dei viadotti di via Corsica quantificando la spesa in complessivi euro 7.080.000,00; nonostante gli interventi di riqualificazione e manutenzione dei viadotti di via Corsica siano stati inseriti nel cosiddetto “Piano degli interventi nel settore viabilità”, ad oggi non è stato concesso alcun finanziamento.

L’ufficio tecnico di Termoli ha redatto la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto “Santa Maria” e del viadotto “Molinello” i cui costi complessivi stimati sono rispettivamente di euro 2.560.000,00 e di euro 4.520.000; inoltre che anche la sede stradale del tratto nord dell’ex strada statale 16 “adriatica”, oggi via Amerigo Vespucci, necessita di interventi volti alla relativa trasformazione funzionale e riqualificazione generale.

Progetti ora approvati dalla Giunta comunale.