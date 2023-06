Strada più larga e illuminazione migliore, il progetto su via Manzoni a Colle della Torre

TERMOLI. Era stato annunciato anche durante l’inaugurazione del parco giochi di via Pascoli, nel quartiere di Colle della Torre. Sarà migliorato il collegamento diretto con la SP 51, nell’opera di allargamento di via Manzoni, una delle principali arterie della zona.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 223.530,20 euro e ne ha preso atto la Giunta, approvando il progetto redatto dall’Ufficio tecnico.

L’intervento interessa via Alessandro Manzoni, nel tratto compreso tra la rotonda con via Pascoli e l’accesso alla Strada Provinciale 51, e consiste nei seguenti lavori di manutenzione straordinaria: allargamento della sezione stradale sino a raggiungere la larghezza sull’intero tracciato di 6 metri; predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione con posa in opera di cavidotto e pozzetti.

Le lavorazioni prevedono lo scavo di sbancamento a bordo strada al fine di permettere l’allargamento della sezione stradale.

La posa di cordoli delimiterà il tracciato stradale e conterrà i lievi dislivelli dei terreni agricoli posti ai lati della strada che spesso presentano quote superiori a quella del tracciato stradale

Inoltre, ci sarà la predisposizione di un futuro impianto di pubblica illuminazione che dovrà esser completato, oltre che dall’impianto stesso da collegare a quello già esistente, da corpi illuminanti su pali in acciaio zincato come quelli già esistenti.