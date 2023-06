Lavoratori licenziati al Gemelli, la UilTuCs annuncia proteste

CAMPOBASSO. La UilTuCs Molise segnala che, nonostante il lasso di tempo intercorso dal 31 maggio e le procedure attivate, ad oggi non vi è nessuna novità per i 5 lavoratori che si sono occupati per anni, presso la struttura sanitaria facente capo al Gemelli Molise spa. dei servizi di centralino notturno e diurno, trasporto di materiale sanitario, trasporto sangue ed emoderivati, trasporto tamponi Covid e controllo temperatura utenti e green pass in periodo di pandemia, controllo accessi, controllo porta di accesso centrale, segnalazione allarmi, portierato e vigilanza non armata: le cinque persone, alla data odierna sono, pertanto, senza occupazione. Sembrerebbe, ma su tale aspetto la UilTuCs Molise ha chiesto un controllo all’Ispettorato del Lavoro di Campobasso, che il centralino diurno, oggi, sia svolto da figure professionali il cui utilizzo in tale ambito è da verificare.

Nel frattempo, la UilTuCs Molise ed i cinque lavoratori restano in attesa, fiduciosi, della convocazione del tavolo prefettizio che, sono certi, consentirà di chiarire ogni aspetto di una vicenda che, al momento, vede solo tanta indifferenza da parte di un committente tanto blasonato quale è il Gemelli Molise.

A tal proposito, la UilTuCs Molise ed i lavoratori annunciano eclatanti forme di protesta proprio nei pressi della struttura sanitaria facente capo al Gemelli Molise spa.