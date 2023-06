Mezzi al lavoro per ripulire la spiaggia a Nord, c'è ancora molto da fare

TERMOLI. Sono iniziati, da un paio di giorni, i lavori di pulizia sulle spiagge libere del litorale nord termolese, a seguito delle numerose lamentele e segnalazioni effettuate sia dai residenti che dai turisti, che descrivevano come impraticabile e persino pericolosa la fruizione dell’arenile. Le condizioni sono migliorate solo in alcune aree, come per esempio quella sottostante il residence “lo Squalo 2”, mentre vertono ancora in uno stato di forte sporcizia, i chilometri di spiaggia che vanno oltre il Grattacielo.

Le mareggiate hanno portato numerosi rifiuti sulle rive, e non solo, delle spiagge, tra cui ceppi, tronchi, canne, bottiglie, conche e secchi di plastica e persino ruote di automobili, come testimoniano le immagini relative ad un sopralluogo effettuato questa mattina.

Nonostante la rimozione dei materiali in eccesso sia cominciata, la situazione non è ancora delle migliori ed il lavoro da fare è ancora molto, dato che gli accumuli di detriti portati dal mare sono ancora numerosi, al punto da richiedere degli interventi di pulizia meccanizzata straordinaria, in quanto le modalità di raccolta precedentemente utilizzate non sono risultate sufficienti per rimuovere in tempo utile la grande mole di rifiuti posatesi sull’arenile.

I lavori devono essere svolti il più rapidamente possibile per rendere al più presto comoda e sicura la balneazione delle suddette aree per chiunque voglia goderne.