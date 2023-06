UniMol tra novità e opportunità, ecco i 6 nuovi corsi di laurea

CAMPOBASSO. L’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2023-2024 si amplia e si arricchisce di sei nuovi corsi di studio: 4 le novità per le lauree triennali, 2 le new entry magistrali.

Tra Sicurezza e Sostenibilità delle Costruzioni, Diritto e nuove tecnologie, Scienze psicologiche e Tecniche di radiologia medica, i corsi di studio triennali; Management dello sport, Nutrizione e biosicurezza degli alimenti, sono le novità “magistrali”.

Questo l’elenco completo dei 6 nuovi CdS di nuova istituzione per l’a.a. 2023/2024

Lauree Triennali:

Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni (Dipartimento di Bioscienze e Territorio) classe L-7 Ingegneria civile e ambientale; Diritto, nuove tecnologie e sicurezza (Dipartimento Giuridico) – classe L-14 Scienze dei servizi giuridici; Scienze e tecniche psicologiche (Interdipartimentale: Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione – Medicina e Scienze della Salute (classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche); Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (classe L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche);

Lauree Magistrali (due anni):

Management dello sport (Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie); Nutrizione e biosicurezza degli alimenti (Interdipartimentale: Medicina e Scienze della Salute – Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Bioscienze e Territorio) interclasse LM-61 Scienze della nutrizione umana e LM-70 Scienze e tecnologie alimentari.

Per info: orientamento@unimol.it