Da undici anni simbolo di accoglienza, consegnata la Bandiera Blu ai lidi di Campomarino

CAMPOMARINO. Presso la sala riunione in Palazzo Norante a Campomarino, stamani è avvenuta la cerimonia di consegna da parte della amministrazione della bandiera blu agli imprenditori balneari, vessillo che la cittadina molisana ha ottenuto per 11 anni consecutivi. Oltre alla consegna, è stato presentato anche il calendario degli oltre 40 eventi che copriranno tutto l’arco della stagione estiva, dando un’offerta di intrattenimento a 360 gradi, sia per i più giovani che per i meno giovani, come affermato dal direttore dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino, Marco Altobello, che ha aperto la riunione.

La cerimonia è proseguita con l’intervento dell’assessore comunale Michele D’Egidio che, dopo i ringraziamenti di rito, si è espresso in merito ai risultati ottenuti:” Abbiamo messo in campo, in questi 4 anni, qualcosa che a Campomarino non si poteva neanche immaginare, questo per me è motivo di orgoglio, ma lo è anche per tutta l’amministrazione”.

Il vicesindaco Antonio Saburro ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati raggiunti che hanno consentito di portare il nome di Campomarino sempre più in alto, e tanto attraverso la pazienza, passione e lavoro di squadra, sottolineando le difficoltà che si incontrano ad ottenere il riconoscimento della bandiera blu, in quanto viene assegnato secondo parametri e requisiti seri. Si è poi soffermato sulla qualità offerta dai lidi balneari:” Sono all’avanguardia, ho avuto in questi anni, la fortuna di girare l’Italia, ed i nostri stabilimenti non sono secondi a nessuno” per poi parlare del problema dei rifiuti che” spesso ci porta a fare dei sacrifici che vanno oltre il nostro budget”. Ha poi elogiato la magnificenza del luogo: “Abbiamo davvero un territorio molto bello e dobbiamo cercare di valorizzarlo sempre di più, noi come amministrazione ci stiamo provando, ma i risultati si vedranno nel corso del tempo” proseguendo evidenziando che “oltre al lavoro che facciamo noi, vediamo che tutti voi” - rivolgendosi agli esercenti dei lidi- “siete veramente di supporto e questo ci fa veramente piacere; tutti quanti insieme stiamo raggiungendo il livello di qualità che Campomarino merita, tutti vogliamo una Campomarino migliore”.

La manifestazione si è poi conclusa con la materiale consegna della bandiera blu ai balneari.

Galleria fotografica