«Piccoli eroi a scuola», il sipario cala... in movimento

TERMOLI. È stata una mattinata all’insegna di gioia, divertimento e movimento quella che si è svolta ieri nel piazzale antistante la scuola Primaria Difesa Grande. Gli alunni della scuola dell’infanzia Difesa Grande, guidati dalle loro insegnanti, si sono cimentati in una manifestazione sportiva, che ha rappresentato il momento conclusivo del progetto nazionale “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell'Infanzia” promosso dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria in collaborazione con il Miur.

«La finalità del progetto è quella di promuovere lo sviluppo delle abilità di base, attraverso il gioco in tutte le sue forme, che consentiranno al bambino di affrontare con più sicurezza i successivi apprendimenti nella scuola primaria. La mattinata si è aperta con l’ingresso in campo dei bambini, dopodiché gli alunni, coadiuvati dalle loro insegnanti, hanno coreografato canzoni e si sono cimentati in percorsi motori di abilità.

A conclusione delle performance motorie sono state distribuite delle medaglie a tutti i bambini.

Bello anche il coinvolgimento dei genitori che si sono cimentati in un gioco motorio.

È stata una grande festa dello sport, della scuola e soprattutto dei bambini, instancabili e meravigliosi protagonisti della manifestazione. Bravissimi i nostri piccoli eroi del movimento!», il messaggio inviato dalla scuola.

Galleria fotografica