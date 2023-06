«Avete salvato mio padre trattandolo con grande umanità», la riconoscenza di Valentina Cinelli

TERMOLI. Una storia di disagio personale che a Termoli è conosciuta, quella di Vincenzo Cinelli.

Attraverso la figlia Valentina, che non risiede in città, giunge un messaggio di ringraziamento per chi si è impegnato negli ultimi tempi ad alleviarlo, questo disagio.

Lei è sposata e ha una sua famiglia, ma come detto vive altrove, ma con Termoli ha conservato un legame di affetto con la città in cui ha affetti familiari importanti, oltre al papà Vincenzo, una sorella e un fratello, su tutti.

“Sono due settimane che mio papà Vincenzo è ricoverato in ospedale e tal proposito ho scritto a voi perché volevo fare dei ringraziamenti pubblici in primis all’assessore Silvana Ciciola come anche al dottor Vincenzo Iannaccone, medico interno della residenza per anziani "Opera Serena” con sede in Termoli, ma non posso non ringraziare poi il reparto di Chirurgia del San Timoteo di Termoli e in particolar modo il dottor Graziano Bettini che ha operato papà e gli salvandogli la vita. L’assessore si è spesa molto nell’aiutarmi a riportare papà all’interno della struttura di Opera Serena, grazie anche alla volontà del dottore Iannaccone, direttore sanitario della struttura, e assieme al dottore un grande ringraziamento lo voglio fare a tutto il personale di Opera Serena che ha accolto e curato papà in maniera umana stupenda, chi lo ha accudito, chi lo ha operato, salvandogli letteralmente la vita per il male che lo ha colpito, trattando soprattutto il mio papà come un essere umano, una persona, un paziente come tutti gli altri e non come purtroppo hanno fatto molti a Termoli trattandolo come vengono trattate persone dedite a qualche dipendenza come quella alcolica che invece di diffidenza avrebbero bisogno solo di comprensione e aiuto.

Ecco le persone come coloro che ho voluto elogiare pubblicamente attraverso la vostra testata meritano un grandissimo grazie perché hanno trattato papà con grande umanità e cura e per questo che sarò sempre grata a loro per questo, hanno dato una speranza di vita in più a mio padre Vincenzo.

Io che abito fuori, con la mia famiglia in questi giorni di dolore ho fatto la spola per venire a Termoli e per fortuna ho trovato queste persone speciali, altrimenti oggi probabilmente stavo piangendo la morte di mio padre», il messaggio dal cuore profondo di Valentina Cinelli.