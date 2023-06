Mareggiate straordinarie sulla costa, invocata pulizia straordinaria da tronchi e residui fluviali

TERMOLI. Il maltempo che ha avvolto nelle sue spire buona parte della primavera e che insiste anche in queste settimane di approccio all'estate sta continuando a creare problemi anche sulle spiagge.

I residui delle mareggiate che vengono depositate dalle onde sulla battigia non trovano soluzione di continuità, ammassando tronchi, rami e materiale proveniente dai corsi d'acqua che sfociano nel mare Adriatico, con ogni probabilità anche arrivati da molto lontano, come conseguenza degli eventi alluvionali.

Sì, perché il volume di questi "rifiuti" naturali è così ampio che mai come in questa circostanza si era manifestato, c'è chi dice che in 40 anni una situazione simile non è mai stata vissuta.

Per questo, gli imprenditori balneari sono preoccupati della sicurezza dei bagnanti, per quanto possono fare hanno cercato di radunarli, ma occorre un deciso intervento delle autorità competenti, come già fatto peraltro con una recente ordinanza, ma non basta evidentemente. Nella serata di ieri sono partite anche le comunicazioni ufficiali dei concessionari demaniali, perché occorre anche fare in fretta, così come è partita la richiesta ufficiale da parte dei vertici del Sib-Confcommercio, indirizzata all'amministrazione comunale, alla Regione Molise e alla Guardia costiera, con cui si invoca una pulizia straordinaria della battigia dalla Cala Sveva al Sirena beach.

In ogni caso, l'invito rivolto ai turisti e bagnanti in genere è quello di adottare estrema cautela nel passeggiare in riva al mare.

Galleria fotografica