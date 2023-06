Operatori balneari al lavoro per "tamponare" gli effetti delle mareggiate

Operatori balneari al lavoro per "tamponare" gli effetti delle mareggiate

TERMOLI. Ci sarà una nuova ordinanza comunale attraverso la quale verrà predisposta la pulizia straordinaria dell'arenile, a causa della presenza dei residui delle mareggiate avvenute nelle ultime ore.

Ma intanto i titolari dei lidi e i loro dipendenti sono al lavoro per tamponare la situazione.

"Operatori balneari sentinelle del mare sempre pronti ad intervenire come questa mattina che ci siamo attivati per pulire i detriti legnosi di piccole e medie dimensioni che occupavano pericolosamente la battigia del litorale nord di Termoli per i cittadini, ammucchiandoli per consentire la raccolta piu veloce alla ditta con appalto per la pulizia spiaggia del comune ,e richiedendo una straordinaria al sindaco che prontamente mi ha contattato telefonicamente garantendo tempestivamente un'ordinanza per le operazioni rimozione", ha riferito il presidente del Sib-Confcommercio Nico Venditti.

Galleria fotografica