«Salviamo l'ospedale San Timoteo», dal gruppo social le richieste ai candidati

TERMOLI. Usciamo fuori dall'alveo della sezione elettorale, anche se la "chiamata va a tutti i candidati alle elezioni regionali in Molise!"

Il gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", come avevamo annunciato giorni fa, ha rivolto un vero e proprio appello a coloro che sono in lizza per il voto del 25 e 26 giugno prossimo.

In primis, indirizzandosi ai tre candidati Governatori Emilio Izzo, Francesco Roberti e Roberto Gravina, «Chiediamo a tutti i candidati di rispondere alle domande nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'onestà, offrendo proposte concrete e realizzabili. In questo modo, tutti i membri avranno l'opportunità di leggere le vostre risposte e le vostre idee - ha precisato Andrea Montesanto - la vostra disponibilità a comunicare apertamente con gli elettori dimostrerà il vostro impegno a rappresentare i cittadini del Molise. Considerata l'importanza della sanità, intesa come diritto alle cure in maniera uguale, senza distinzione di censo e territorio e considerata, conseguentemente l'importanza dell''Ospedale San Timoteo di Termoli nella regione Molise, vorrei chiedere a tutti i candidati:

Quali sono state le azioni e l'impegno concreti intrapresi finora dai candidati per la salvaguardia dell'Ospedale San Timoteo di Termoli e della sanità regionale?

Quali saranno le vostre priorità per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sanitari nella regione Molise? E in particolare, per l'Ospedale San Timoteo di Termoli?

Come valutate la situazione attuale dell'Ospedale San Timoteo di Termoli? Siete a conoscenza delle eventuali carenze che richiedono un intervento immediato?

Quali sono le vostre proposte per garantire una maggiore qualità dell'assistenza sanitaria presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli? E come intendete affrontare i potenziali problemi legati alla carenza di personale medico e infermieristico?

Considerando l'imminente adozione da parte del Governo nazionale, del progetto dell'autonomia differenziata per il Molise, come intendete garantire la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario regionale?»