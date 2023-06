Non c'era solo la Champions, bimbi protagonisti della "Notte bianca"

TERMOLI. Esibizioni di danza, giochi gonfiabili, proiezione di film, laser game, laboratori vari, con mascotte e spettacoli di artisti di strada. Questo era lo scenario presente lungo le vie del centro di Termoli in occasione della notte bianca dedicata ai bambini, organizzata dall’assessorato al turismo e cultura in collaborazione con varie associazioni che si è svolta a partire dalle ore 18 di sabato 10 giugno per poi proseguire fino a sera inoltrata.

Grande presenza di bambini che, accompagnati dai genitori, hanno potuto godere di tutte le attività messe a disposizione dall’iniziativa, giocando, correndo, saltando e divertendosi grazie all’impegno profuso dalle associazioni che hanno aderito. Oltre allo svago, c’è stato spazio anche per imparare cose nuove data la presenza di laboratori didattici e educativi. Spazio anche all’intrattenimento grazie anche alle esibizioni dei piccoli ballerini organizzate dalle scuole di danza.

In sintesi, una grande occasione di divertimento a misura di bimbo per salutare l’anno scolastico appena terminato e dare il benvenuto all’estate.

