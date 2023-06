Colture in ginocchio, anche i Comuni chiedono lo stato di calamità per viti e orticole

MONTECILFONE. Basso Molise con evidenti situazioni di disagio nel comparto agricolo, a causa dei danni provocati dal maltempo, in modo diretto e indiretto. A prendere per così dire il toro per le corna, o molto più semplicemente l’iniziativa, è stato il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che ha deliberato assieme alla sua Giunta lo stato di calamità naturale per il settore vitivinicolo e per le colture orticole. «Il persistere dello stato di abbondanti piogge sta arrecando gravi danni alle aziende vitivinicole e orticole compromettendo l’annata agraria con pesanti ripercussioni economiche per mancata o ridotta produzione delle aziende presenti nel territorio comunale; tenendo conto delle numerose segnalazioni verbali di danno presentate dai viticoltori nonché le segnalazioni delle organizzazioni di categoria, atte a manifestare il disagio per i gravi danni derivanti dal persistere delle forti e incessanti precipitazioni che, protraendosi ulteriormente, ha aggravato le condizioni socio-economiche delle aziende già in difficoltà; e prendendo atto che le abbondanti piogge hanno reso impraticabili coltivazioni orticole e vigneti, nonché distese di cereali.

La situazione venutasi a creare nel territorio e sinteticamente può essere qualificata in termini di calamità naturale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004. Accertata la propria competenza in base alla quale lo stato di calamità naturale può essere richiesto dal Comune interessato con delibera della Giunta comunale, riteniamo peraltro doveroso promuovere ogni iniziativa opportuna e necessaria, segnalando agli organi preposti l’evento calamitoso in questione; poiché sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio comunale; richiedendo agli organismi competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dalle abbondanti piogge; la concessione degli aiuti e delle agevolazioni e sgravi economici ai sensi della normativa citata in premessa ai viticoltori e agricoltori». La delibera viene inviata al Masaf, alla presidente della Giunta regionale, all’assessorato regionale all’Agricoltura e alle associazioni di categoria.