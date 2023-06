Viadotto "Molinello", cosa prevede l'intervento sul ponte del parco

TERMOLI. Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi della progettazione relativa alla manutenzione straordinaria di tre importanti tratti della viabilità cittadina, come i viadotti di via Corsica e un segmento del litorale Nord. Progetti che valgono complessivamente oltre 11 milioni di euro.

Entrando nello specifico, attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall’amministrazione comunale, illustriamo la ratio degli interventi, cominciando col primo ponte di via Corsica che permette l’uscita dalla città di Termoli, il viadotto “Molinello”.

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria del viadotto stradale posto immediatamente a sud del centro abitato del Comune di Termoli, meglio conosciuto come “Viadotto del parco” della lunghezza di circa 320 metri.

È stato realizzato nei primi anni ‘60 a seguito della decisione dell’Anas di realizzare una variante alla Statale 16 Europa 2, creando il tratto urbano di accesso alla città, per il superamento del vallone sottostante denominato Rio Vivo. Attualmente, a seguito dell’espansione cittadina, che ha comportato negli anni la necessità della realizzazione di una variante esterna al tracciato, l’intera tratta urbana è diventata di competenza del Comune di Termoli. Da qui la decisione dell’Amministrazione Comunale di procedere ai lavori, sulla scorta dell'esito dei rilievi compiuti nell'ottobre 2021.

I piloni sono di altezza variabile tra 4,5 e 22 metri, mentre la sezione stradale è composta da una corsia per senso di marcia della larghezza circa 9 metri, con banchina/marciapiede soprelevati di circa 60 cm dal piano stradale per permettere il passaggio nella parte sottostante di vari sottoservizi.

Sulla base di una serie di sopralluoghi in sito condotti sul viadotto, si è riscontrata l’assenza di un sistema di corretta raccolta e deflusso delle acque meteoriche che conseguentemente, oltre alla vetustà dei manufatti, hanno comportato un importante degrado alle parti strutturali del viadotto.

A ciò si deve aggiungere la necessità di intervenire nel ripristino dell’impermeabilizzazione dell’impalcato stradale, sicuramente deteriorata al fine di evitare l’ammaloramento del cemento armato che ne costituisce la parte strutturale.

Il presente intervento redatto nella forma di Progetto Definitivo, è mirato ad individuare gli interventi minimi necessari per la manutenzione del suddetto viadotto, considerando che negli anni sono stati effettuate lavorazioni soprattutto agli strati superficiali di finitura che interessati dal traffico veicolare sono stati oggetto di sostituzione. Con quanto detto in precedenza, grazie ad un rilievo dei manufatti ed alle ispezioni visive condotte in sito, si è potuto effettuare una mappatura dello stato di degrado esistente riscontrando quanto già riportato per via sommaria nello stato di conservazione delle strutture.

L’intervento in questione non prevede l’esproprio di aree private. Le occupazioni temporanee eventualmente necessarie al fine di soddisfare particolari esigenze di cantiere, saranno effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Il progetto esecutivo dell’intervento dovrà tener conto innanzitutto del reale stato dei luoghi e quindi sarà necessaria la rilevazione delle caratteristiche orografiche delle aree e l’approfondimento di tutti gli aspetti geometrici e tecnici dei tratti interessati dai lavori. Si ritiene opportuno inoltre, l’accertamento dell’eventuale presenza di servizi, impianti e opere di urbanizzazione interferenti, per le quali dovranno essere studiate le idonee soluzioni di adeguamento.

Per ciò che riguarderà gli interventi nella parte sottostante l’impalcato, tenuto conto dell’altezza di tali viadotti rispetto al piano campagna, costituito da versante in pendenza con ridotte possibilità di accesso, l’esecuzione degli interventi di manutenzione sulle strutture, sarà possibile solo dopo aver provveduto ad effettuare un’opportuna pulizia con sfalcio della vegetazione spontanea e risagomatura del terreno sottostante il viadotto, per la creazione di una opportuna viabilità di cantiere e di appositi piani di lavoro regolari.