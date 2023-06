Maltempo e peronospora: in ginocchio l'agricoltura molisana

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi la sede di Confagricoltura Molise ha segnalato al presidente nazionale, Massimiliano Giansanti, la grave situazione che sta interessando il territorio basso molisano a seguito delle condizioni meteo che si sono abbattute sulla zona nel mese di maggio.

I danni, dovuti ad attacchi intensi di Peronospora, rischiano di mettere in ginocchio un intero settore produttivo. Le produzioni sono quasi completamente compromesse e oltre al danno diretto per le aziende agricole, preoccupa la possibilità di approvvigionamento per le imprese vinicole del territorio già colpite da una importante crisi del settore.

Lo scorso venerdì il presidente Giansanti ha incontrato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, chiedendo di porre attenzione al problema che sta vivendo il Molise.

“Ringrazio il presidente per la sensibilità con cui ha raccolto le nostre istanze – dice la presidente di Confagricoltura Molise, Maria Concetta Raimondo – e per la celerità con cui si è attivato direttamente con il ministro. Attendiamo nei prossimi giorni degli aggiornamenti sulle misure di sostegno che speriamo vengano adottate dal governo quanto prima”.