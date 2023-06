Pulizia straordinaria della spiaggia, operatori al lavoro

TERMOLI. Il vice sindaco Enzo Ferrazzano lunedì scorso ha convocato una riunione tecnico-operativa, dopo aver accolto in municipio anche gli stessi che lamentavano la situazione, così, in accordo con la Regione Molise, è stato possibile predisporre e varare una ordinanza che mettesse in condizione gli operatori di fare di più e meglio, rispetto a quanto realizzato sin qui, visto che c’era da rispettare il divieto di utilizzare mezzi meccanici pesanti quali per esempio i cingolati, e di eseguire la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici ad esclusione di una fascia di 5 metri di ampiezza, parallela al bagnasciuga.

Richiamata integralmente l’ordinanza sindacale del 6 giugno, con cui si è ordinato di eseguire un intervento straordinario di pulizia meccanizzata dei rifiuti giacenti sugli arenili di Termoli, mediante vagliatura della sabbia, in deroga alle prescrizioni sulla pulizia degli arenili imposte dalla determinazione dirigenziale della Regione Molise per la Valutazione di Incidenza, all’esecuzione degli interventi di pulizia meccanizzata straordinaria, avendo cura di tenersi ad almeno 10 metri dagli habitat e dalle formazioni dunali riportati nelle mappe della Valutazione di Incidenza e lontani dai nidi di Fratino (Charadrius Alexandrinus) debitamente segnalati da appositi recinti.

Dato atto che persiste la situazione di emergenza causata dai recenti fenomeni alluvionali che hanno interessato l’Adriatico, con il continuo e quotidiano riversamento in spiaggia di abnormi quantità di detriti e rifiuti di ogni tipo trasportati dal mare (tra cui tronchi, ceppi, cannucce ed altro materiale legnoso o vegetale accumulatosi sulla battigia in seguito a mareggiate) che interessa anche la spiaggia del Comune di Termoli; tale inconveniente continua a provocare pericoli per l’incolumità pubblica e privata della popolazione turistica e residente che richiede la legittima fruizione dell’arenile; sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti predetti, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza normali; tale situazione comporta la rimozione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le modalità di raccolta ordinariamente previste.

L’’Ordinanza balneare della Regione Molise dispone che durante la stagione balneare, nelle aree libere, è vietato effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7:30 alle ore 20:30 l’imposizione di tale divieto durante la stagione balneare, periodo in cui si concentra la maggiore frequentazione dell’arenile, risulta dettato da un lato da motivi di pubblica incolumità, e dall’altro dalla necessità di consentire la piena fruizione della spiaggia durante detto periodo; tale divieto risulta tuttavia incompatibile con le operazioni necessarie ad assicurare una tempestiva e completa rimozione di detriti pericolosi variamente sparsi su tutta la fascia dell’arenile; le disposizioni dell’art. 4, lett. r) dell’Ordinanza balneare della Regione Molise n. 01/2023 del 03.04.2023 facciano riferimento a situazioni ordinarie, e che quindi le motivazioni sicurezza e pubblica incolumità che hanno condotto all’emanazione l’Ordinanza sindacale n. 183 del 06.06.2023 dovute ad uno stato di emergenza, siano prevalenti;

Pertanto è necessario, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, disporre che gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge, nei modi impartiti con l’Ordinanza sindacale n. 183 del 06.06.2023, vengano effettuati nell’arco dell’intera giornata, senza limitazioni di orario e in deroga alle prescrizioni sulla pulizia degli arenili imposte dall’art. 4, lett. r) dell’Ordinanza balneare della Regione Molise n. 01/2023 del 03.04.2023, fino al termine della situazione emergenziale, che sarà sancito con apposita ordinanza.

L’ordinanza ordina di esguire, per ragioni di sicurezza e incolumità, gli interventi di pulizia meccanizzata straordinaria delle spiagge.