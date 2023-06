"Nuovi divieti" stradali in arrivo per i lavori di rifacimento delle strisce blu

TERMOLI. Diciamo che non se ne sentiva la mancanza, vista la molteplicità di lavori in corso che stanno interessando il territorio comunale, ma certamente in vista della stagione estiva era naturale che ci fosse anche l'opera di rifacimento della segnaletica sui parcheggi a pagamento, a cura della società Publiparking S.r.l., affidataria per conto del Comune di Termoli del “servizio di gestione integrata della sosta a pagamento dei veicoli nel parcheggio Multipiano di via Campania senza custodia e sulle aree urbane in superficie scoperta.

L'azienda concessionaria da oggi procede all’esecuzione dei lavori di rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale nelle aree di parcheggio in concessione in queste strade: via Mascilongo, via Molise, viale Trieste, piazza Donatori di Sangue, piazza Bega, via Rio Vivo, Corso Vittorio Emanuele III, corso Fratelli Brigida, corso Umberto, corso nazionale, piazza Sant' Antonio, via Mario Milano, piazza Garibaldi, via Duca degli Abruzzi, Lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci e l'area portuale in concessione.

Queste vie verranno sottoposte a divieti, limitazioni e interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative dell’impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d’esercizio di proprietà della ditta.

Nota a margine, l'ordinanza firmata lo scorso 9 giugno è stata pubblicata in mattinata, con decorrenza odierna, sarebbe opportuno che i provvedimenti che riguardano la viabilità fossero tempestivamente resi noti, sempre oggi, ad esempio è stato pubblicato quello sul raduno di auto d'epoca del 4 giugno scorso, ma così non ha molto senso.