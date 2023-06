Borgo antico croce e delizia, «Più controlli per garantire l'isola pedonale»

TERMOLI. Borgo antico, croce e delizia. Delizia perché è uno scrigno di bellezza che dal Medioevo rappresenta una delle perle dell’Adriatico, per posizione geografica e pregio di natura storico-architettonica.

Croce perché è davvero difficile contemperare le esigenze di residenti, turisti, esercenti, coloro che vi operano e amministratori.

Dal primo giugno scorso, dopo una serie di fine settimana lunghi e ponti festivi primaverili, è diventata “strutturale” per l’intera stagione estiva l’isola pedonale nel paese vecchio. Tuttavia ci sono residenti che evidenziano come occorra anche mettere mano ad alto per rendere fruibile il borgo in tutta la sua interezza.

Sottolineati i cantieri esistenti, anche nei pressi del Castello Svevo. Solitamente, ogni anno dal Comune di Termoli tra la fine di luglio e quella di agosto viene decretata la sospensione dei lavori per fini turistici, sin dalla linea ferroviaria. Addirittura anni or sono per una cinquantina di giorni quasi, lo scorso anno si ridusse a un mese.

«Questa è la situazione dall'entrata del castello nel Borgo Antico. Penso che lavori così imponenti dovrebbero essere programmati in modo diverso, vista l'affluenza turistica nella zona più visitata di Termoli, hai voglia vantarsi per due panchine di arredo urbano e poi consentire tutto ciò. Ma il sindaco è al corrente? Noi di via Policarpo abbiamo abbellito senza tanti problemi. Siamo favorevoli a mantenere l'isola pedonale per tutto l'anno come viene fatto in molti borghi antichi. Nello stesso tempo mi piacerebbe che le zone esterne al borgo riservate alle Ztl venissero presidiate dalla Polizia locale per evitare che buona parte degli stalli vengano occupati da auto che non hanno titolo. Altrimenti, che senso ha togliere le macchine ai residenti».

