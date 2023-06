Ambiente, diritti, lavoro, salute e pace: al via la mobilitazione della Cgil

CAMPOBASSO. Ambiente, diritti, lavoro, salute e pace. Questi alcuni dei temi che caratterizzeranno la campagna di mobilitazione che attraverserà questo inizio estate per culminare, la sua prima fase, il 30 settembre prossimo. La Cgil Molise, insieme ad alcune delle associazioni promotrici della campagna di mobilitazione, ha programmato per giovedì mattina una conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso la sede Regionale di Campobasso in via Mosca 11.

La Cgil è convinta che la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, va difesa e attuata e non stravolta. I diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione devono essere esigibili sull'intero territorio nazionale: il diritto al lavoro stabile, sicuro e dignitoso; il diritto alla salute; il diritto all'istruzione. Questi sono obiettivi perseguibili se si riescono a mettere in campo azioni parallele che guardino al contrasto della povertà e delle diseguaglianze e alla promozione della giustizia sociale coniugata alla salvaguardia del mondo che ci ospita e che ha bisogno di essere tutelato anche dal punto di vista ambientale. Va rilanciata con forza l'idea di una politica pacifista che ripudi la guerra come unico mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. C'è la necessità di riaffermare un diverso modello sociale fondato su uguaglianza, solidarietà e partecipazione e devono essere evitate ulteriori frammentazioni territoriali che i governanti di turno si accingono a varare con le proposte di riforma Costituzionale: va rigettata l'idea di autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare con l'idea, in realtà poco chiara, di presidenzialismo o semi presidenzialismo che viene annunciata a corrente alternata.

Per queste ragioni è partito un percorso di confronto e di mobilitazione che raccoglie forze sindacali e sociali di rango nazionale e il primo appuntamento unitario è previsto per il prossimo 24 giugno a Roma dove ci sarà una grande manifestazione di popolo in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universale. La Cgil sta già organizzando la trasferta predisponendo gli autobus che partiranno dalle diverse città del Molise.