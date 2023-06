Termoli Comics & Games: debutta nel weekend la rassegna "giovane"

Termoli Comics & Games: intervista a Nicola Palmieri e Mario Palladino

TERMOLI. Si preannuncia come un evento che lascerà un segnale positivo, rischiando seriamente di diventare un evento fisso di questa e delle prossime estati termolesi.

Stiamo parlando dell’evento che animerà il prossimo fine settimana, da domani 16 giugno, a sabato 17 e domenica 18 giugno le vie del centro e del cuore di Termoli, il Borgo Vecchio, in un crescendo di divertimento il Termoli Comics & Games by QDSS.

“Il prossimo che dice che in Molise non si organizza nulla, giuro, lo vado a prendere a casa e gli faccio vedere come io e tutto il team ci stiamo facendo in mille pezzi per fare in modo che questo evento, sia stupendo.” Questo dice Nicola Palmieri, lui che assieme all’amico Mario Palladino, in arte Synergo, si sono avventurati in questa nuova esperienza divertente e stupenda.

«E lo sarà. Sarà stupendo perché, a proposito di famiglia, ringrazio anche chi ci ha tenuto già a sottolineare che è meglio il Lucca Comics... ma non per la chiara intuizione, bensì per averci messo a paragone con una delle fiere più importanti d'Europa, che va avanti dal 1966 e che abbiamo come punto di riferimento. Ho partecipato a molte fiere come ospite, ma come organizzatore sono alle prime armi. Lo ammetto candidamente. So come voglio fare andare le cose, e ci proverò, ci proveremo... ma conoscendo i limiti, la prima cosa che ho fatto è cercare partner che abbiano esperienza, così mi sono rivolto ai migliori in circolazione. Nessuna via di mezzo, i migliori. E ora, e non è l'unica cosa che si rischia. Si rischia che Termoli, la mia città, stia capendo piano piano il potenziale. A gennaio, quando siamo andati a chiedere gli sponsor c'era una bella idea e nulla di più, e sono stati pochi a dirci: "Siamo con Voi!".

Molti anzi hanno detto: "Eh Vabbè, ma tanto noi lavoriamo lo stesso". Sì ci sarebbe da approfondire, ma con tutta probabilità lo farò sul palco, di fronte a tutti. Perché a volte è imbarazzante anche dover sottolineare l'ovvio I partner invece, quelli che ci hanno supportato da subito, li porteremo nel cuore, sempre. Ad ogni modo è successo che oggi, alcune persone ci stiano chiamando per sapere come aiutarci, come supportarci. Quindi c'è un segnale bello forte. Ne sono felice. Le serate nei locali per i giorni del 16, 17 e 18 giugno si stanno moltiplicando, e c'è qualcuno che è venuto a dirmi: "Oh, ma hai saputo che si fa una fiera dei fumetti a Termoli!" ... è stato un bel momento non lo nego. La perfezione non esiste, ci saranno sicuramente intoppi, rallentamenti e cose che non avevamo preso in considerazione. Ma la cosa più importante è che la fiera si faccia, che crei movimento”

Nicola e Mario, quei due sul server che davvero spopolano sul web. Altri importanti collaboratori, oltre al Comune che ha dato tutto l’apporto e il patrocinio, saranno Dennis Castelluzzo, Lorenzo Forgione e Valerio Carletti.