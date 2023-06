Squalo finisce nelle reti del Navigatore a 4 miglia dalla costa: è una verdesca di due metri

TERMOLI. Pesca suggestiva, per così dire, quella del motopeschereccio "Il Navigatore", della flottiglia termolese. Al largo della costa adriatica, a circa 4 miglia dalla terraferma, è finito nelle reti dell'imbarcazione un esemplare di squalo, verdesca di circa due metri, dal peso di 70 chili.

In serata è stato portato al mercato ittico. Non c'è che dire, ennesimo esempio di come stiano mutando le abitudini nel mare Adriatico, anche se non è una prima volta, anche nel passato di verdesche se ne sono prese.

Galleria fotografica