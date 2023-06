«Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso»

TERMOLI. Si celebra oggi la Giornata mondiale del donatore, promossa dall'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità). Stamani, alle 10, la sezione di Termoli ha convocato una conferenza stampa per diffondere il messaggio che l'Oms ha scelto per sensibilizzare quante più persone sulla tematica dell'altruismo e sull'importanza della donazione periodica. Il claim è: «Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso».

Per questo, su impulso del presidente Lino Spagnuolo, è stato esposto uno striscione gigantesco sul Castello Svevo: «Un simbolo della nostra città al servizio della nostra comunità per la promozione del dono. Un giorno particolare per essere vicino all'Avis e a tutto il mondo della donazione e del volontariato».