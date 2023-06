«Pensiline usate come "discarica" in corso Giovanni Agnelli»

TERMOLI. Dipendenti Stellantis segnalano una situazione di degrado in corso Agnelli.

Chiunque transiti in quella zona avrà notato delle pensiline in cemento poste lì per consentire ai numerosi pendolari provenienti dai paesi di tutto il Molise e delle regioni limitrofe di ripararsi dalle intemperie e dal sole estivo durante l'attesa dei mezzi pubblici per il rientro a casa.

Purtroppo però queste strutture ormai da diverso tempo vivono uno stato di abbandono e di degrado, anche a causa (ci riferiscono sempre i lavoratori) dell'inciviltà dei numerosi camionisti, che trovandosi a dover passare di lì per le operazioni di carico e scarico merci, le utilizzano come rifugio per un bivacco e a volte anche come bagno all'aperto.

''La situazione sta degenerando rapidamente!" ci riferisce un pendolare: "ultimamente oltre alle solite bottiglie vuote, cartacce e immondizie varie, abbiamo trovato una grande quantità di tubolari di cartone che molto probabilmente sono anime di bobine industriali".

Chiaramente i lavoratori sono preoccupati che queste strutture siano state prese di mire per essere utilizzate come discariche abusive, visto che si trovano in una zona poco in vista e sono frequentate soltanto durante gli orari di cambio turno.

Sarebbe opportuno che si provvedesse al più presto a ripristinare una normale situazione di decoro e a vigilare maggiormente per prevenire situazioni di questo tipo.

