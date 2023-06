Il diritto di migrare: barriere normative e giusta accoglienza

TERMOLI. La Cgil Molise porta avanti l’impegno preso attraverso un lavoro di rete con le realtà del territorio molisano e non soltanto che da sempre si occupano di accoglienza dopo aver espresso in precedenza il proprio dissenso e preoccupazione in merito alle ripercussioni della L.50/2023 (cd. Decreto Cutro). Vogliamo contribuire ad un racconto quanto più reale ed obiettivo su quello che è oggi il sistema di accoglienza e verso quale direzione si sta scegliendo di andare.

Stiamo con le persone che vedono messi in discussione i propri diritti, la propria vita e libertà. Stiamo con i troppi lavoratori e lavoratrici dell’accoglienza che vivono nella precarietà degli appalti, di competenze non riconosciute e che non possono mai avere la certezza di poter continuare il proprio lavoro. Dobbiamo difendere la possibilità di continuare ad avere il sistema di accoglienza che coinvolge i Comuni e quindi i territori che viviamo invece di andare verso una privatizzazione totale dello stesso. Non possiamo continuare a raccontare che esiste un’emergenza da anni ma dobbiamo creare lo spazio utile per quel mondo del terzo settore, competente e che vive quotidianamente i progetti di accoglienza, per provare a dare un racconto giusto, un racconto che vuole mettere le persone al primo posto e che non vuole creare disuguaglianza e paura.

L’accoglienza può essere un’opportunità, che coinvolge tutti, anche per il nostro territorio.

Il diritto di migrare- barriere normative e giusta accoglienza è il convegno che si terrà venerdì 16 giugno alle ore 17 presso la sala Consiliare Comune di Termoli.