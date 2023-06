Pulizia straordinaria della spiaggia anche oltre le 8 per "uscire dall'emergenza"

Dopo le mareggiante: la pulizia straordinaria della spiaggia sul litorale Nord di Termoli

TERMOLI. A quattro giorni dalla segnalazione fatta in via ufficiale alle autorità competenti, ossia Comune di Termoli, Capitaneria di Porto e Regione Molise, si prosegue con la pulizia straordinaria della spiaggia sul litorale Nord, in corrispondenza degli stabilimenti balneari.

Benché il meteo non si è ancora adeguato alla stagionalità ormai estiva, il solstizio avverrà esattamente una settimana, bagnanti irriducibili comunque scendono in spiaggia e devono trovare condizioni accettabili, soprattutto per la loro incolumità e quanto era stato “spiaggiato” dalle mareggiate non lo permetteva evidentemente, da qui il grido d’allarme degli operatori, già alle prese con un inizio di stagione turistica travagliata proprio a causa del maltempo.

Nell’auspicio che non si ripropongano scenari già subiti anche nelle prossime ore, viste le previsioni, i mezzi che rispondono all’ordinanza del Comune di Termoli stanno adoperandosi per ripristinare una condizione di normalità e al lavoro lo sono anche oltre le 8, limite temporale solitamente fissato, proprio per i caratteri di straordinarietà e urgenza dei problemi che si è manifestato sulla battigia, coi residui provenienti persino dalle zone alluvionate.

È una corsa contro il tempo verso il fine settimana, dove si spera possa migliorare anche la cornice climatica, in quello che sarà già il terzo weekend di giugno.

