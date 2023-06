Gianfranco La Monica sarà il "primo dirigente" in questura

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi è stato assegnato alla Questura di Campobasso il Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Gianfranco La Monica, che, dal prossimo mese di luglio, sostituirà nell’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Maurizio Liberatore.

Il dottor La Monica, 54 anni, nato a Bollate (MI), dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1993, frequentando il corso per Vice Commissari, al termine del quale è stato assegnato presso il Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta, assumendo vari incarichi tra cui quello di Direttore del Settore Operativo presso la Stazione Ferroviaria “Torino - Porta Nuova” e, successivamente, di Dirigente dei Servizi di Polizia Giudiziaria.

Trasferito nel dicembre 1996 presso la Questura di Roma, ha prestato servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, divenendone anche Vice Dirigente, e poi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Viminale”, prendendo parte, tra l’altro, a numerosi e delicati servizi di Ordine Pubblico, come ad esempio la “Giornata Mondiale della Gioventù” in occasione del Giubileo del 2000.

Nel 2002 è stato promosso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato e, nello stesso anno, è stato trasferito presso il Centro Situazioni della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dapprima come Funzionario Addetto e successivamente quale Responsabile.

Nel corso della carriera ha, inoltre, rivestito vari incarichi di rilievo presso Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra cui quello di Responsabile dei Servizi di Sicurezza del Ministro dell’Interno e Responsabile della Segreteria Tecnica del Capo della Segreteria del Dipartimento, per poi approdare alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ove ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Direttore della Sezione Operativa.

Nel giugno del 2013 è stato nominato Esperto per la Sicurezza presso il Consolato Generale d’Italia a Barcellona e, promosso nel gennaio del 2018 al grado di Vice Questore della Polizia di Stato, ha proseguito l’incarico in Spagna fino al luglio 2021, anno in cui ha fatto rientro in Italia per essere assegnato al III Servizio “Operazioni” della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con la qualifica di Direttore della Sezione “Italia Centrale”. Qui, in particolare, ha collaborato alla realizzazione della Squadra Investigativa Comune (S.I.C.), organismo di collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria italiana, la Polizia di Stato e le forze di polizia e l’Autorità Giudiziaria dell’Ecuador.

Promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato nel gennaio del 2023, dal corrente mese di giugno è stato assegnato alla Questura di Campobasso, per assumere le funzioni di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

Al dottor La Monica vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte del Questore Montaruli, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato.