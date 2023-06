In bici dalla Scozia a Malta per portare un messaggio sulla Sla: Chris fa tappa a Termoli

L'intervista a Christopher Harvie

TERMOLI. Ha compiuto 67 anni lo scorso 21 gennaio e salendo in bicicletta dalla Scozia, ha percorso migliaia di chilometri per testimoniare e sensibilizzare sulla Sla (Mnd in inglese). Christopher Harvie, questo il suo nome, porta in sella il ricordo di un giocatore di rugby come George Wilson "Doddie" Weir, morto nel novembre scorso a soli 52 anni e di suo cognato.

Una missione che prende nome proprio dalla fondazione dedicata al rugbista sconfitto dalla sclerosi laterale amiotrofica.

Murrayfield to Malta è il percorso-missione compiuto, che l’ha portato ad attraversare, rigorosamente dotato di defibrillatore, diversi Paesi europei, Italia compresa, dove ha fatto tappa anche a Termoli, al villaggio L’Airone, dove è stato ospite di Andrea Arcano e Lucia Logrillo, nostri ganci per l’occasione.

Abbiamo incontrato Christopher domenica scorsa, prima che il 12 giugno ripartisse alla volta della Sicilia, da lì sarebbe poi giunto a Malta e in aereo, a fatiche concluse, rientrare a Manchester, altra località presente nella sua vita.

Murrayfield è una località iconica, perché rappresenta la culla del rugby scozzese, dove si gioca il Sei Nazioni e dove sono state ospitate anche gare della Coppa del Mondo, sempre nel ricordo di Doddie, la cui fondazione vuole aiutare la ricerca contro questo “mostro” che ha portato via tante persone, tanti affetti.

Nell’intervista, realizzata in inglese, ci sono i sottotitoli in italiano, che vi invitiamo ad attivare, per scoprire il senso e gli obiettivi di una “cavalcata” simbolica, ma intensa, che ha permesso di portare in tanti luoghi il messaggio contro le patologie degenerative come la Sla, ma anche di far scoprire a Chris le bellezze del vecchio continente.

«Ho attraversato in bicicletta strade infinite di hotel sul lungomare, porti e fantastiche strutture sportive sulla spiaggia. Inoltre non posso sottolineare abbastanza quanto le persone interessate e sostengono in Italia. Solo oggi due ragazzi mi hanno preso sotto la loro ala e mi hanno accompagnato per dieci miglia attraverso un terreno fantastico e di nuovo sulla "via verde», ha raccontato così l’approdo tra Abruzzo e Molise.

Grazie Christopher, la tua impresa ha centrato il bersaglio. Buon rientro nel Regno Unito.