«La promozione della vita», donatori attraverso le generazioni

Giornata mondiale del donatore di sangue: l'intervista a Lino Spagnuolo

TERMOLI. «Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso». Con questo motto, stamani, al Belvedere dei Fotografi, l’Avis di Termoli ha celebrato la Giornata mondiale del Donatore, come sottolineato dal presidente della sezione Lino Spagnuolo.





A far compagnia agli organizzatori anche lo striscione gigantesco sul Castello Svevo: «Un simbolo della nostra città al servizio della nostra comunità per la promozione del dono. Un giorno particolare per essere vicino all'Avis e a tutto il mondo della donazione e del volontariato».





Conferenza stampa aperta alla partecipazione di donatori esperti e giovanissimi, appena entrati nella grande famiglia avisina, col connubio sempre più stretto coi ragazzi dell’istituto Alberghiero Federico di Svevia, ma anche chi ha dato il proprio contributo nel Servizio civile.





Tra loro, proprio due le neo donatrici Michela Petti e Simona Nota e Luigi Pistillo che ha raggiunto il massimo delle donazioni (71) a 70 anni di età, poi parole di ringraziamento per il loro lavoro certosino di due ragazze che svolgono il servizio civile presso la sede Avis (entrambe di nome Chiara), e il quasi maggiorenne Angelo Flores, di origine venezuelano, che non vede l’ora di far parte della famiglia Avis per dare una mano come da anni lo fanno i suoi genitori.





Testimonianze di vita.

Galleria fotografica