Verso l'estate con le "Giornate europee del mare"

Giornate europee del mare: intervista a Carmela Basile

TERMOLI. Ha preso il via la settimana europea del Mare. Da lunedì scorso e fino al 18 giugno, potremo assistere a svariati tipi di eventi legati all’arte collegata al mare. Partecipano nazioni europee che si affacciano sul mare. Un programma nutrito presentato lunedì sera in sala consiliare da Carmela Basile, dell'ufficio delle politiche europee della Provincia, Rita Colaci, come assessore all'Ambiente e Carla Di Pardo, chiamata a curare la sezione artistica. Presenti numerose associazioni a dare man forte alla Provincia.





La settimana europea del mare è iniziata con una mostra collettiva di pittura, scultura e fotografia esposta nelle sale del comune di Termoli poi, tutti a Pozzo Dolce, nel piccolo studio dove sono in mostra le foto di Filippo Cantore.





Nei giorni a seguire saranno diverse le iniziative, con alcune scuole termolesi, sempre sul tema Mare, per arrivare all’ultimo giorno, domenica 18, con “Scopri Termoli al tramonto" partendo dal trabucco di Celestino con gli operatori della Turismol che v’inviteranno a scoprire il Borgo Termolese. L'evento è gratuito.

