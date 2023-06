La vertenza Css-Asrem giunge a soluzione, torna il sereno sull'assistenza domiciliare

TERMOLI. Fumata bianca sulla vertenza della Css, la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare per l'Asrem. Una risoluzione della controversia, che i sindacati hanno portato sino alla sede prefettizia.

La Css ha reso noto che ieri, martedì 13 giugno, è stata positivamente risolta la vertenza con Asrem, pertanto a breve la stessa provvederà al saldo di quanto dovuto. Di conseguenza saranno saldate da parte di Css tutte le spettanze arretrate maturate.

Il presidente della Css Quintiliano Chiacchiari esprime grande soddisfazione per la chiusura di questa vertenza in quanto si vede risolta una situazione che bloccava tutta l’attività finanziaria della cooperativa creando importanti disagi per gli oltre settecento dipendenti e collaboratori Css nonché per le loro famiglie.

Dal canto suo il presidente ringrazia tutti i lavoratori e collaboratori che, nonostante il mancato pagamento delle spettanze, con abnegazione e spirito di sacrificio hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa evitando il mancato svolgimento dei servizi socio sanitari erogati alla comunità.