In Cardiologia di nuovo a corto di medici e l'ambulatorio è chiuso

TERMOLI. Non c'è tregua per l'ospedale San Timoteo. Come si sistema qualcosa, c'è subito altro che non si riesce più a gestire al meglio.

Cosa, stavolta? Beh, la tregua riguardo gli organici del reparto di Cardiologia, ad esempio, che dall'8 maggio scorso, ha visto progressivamente fermarsi l'attività ambulatoriale, a causa proprio della carenza di personale.

Solo nell'autunno scorso si dava risalto al raggiungimento di un agognato traguardo, quello del ripristino h24 del servizio salvavita dell'emodinamica, adesso si torna da capo a discutere di come garantirlo in futuro, un futuro immediato, visto che l'estate porta altre criticità, come l'aumento dell'utenza e non solo.

Degli otto medici che erano in servizio fino a non molte settimane fa, ne sono rimasti solo 3 in pianta stabile, con almeno due pensionamenti, due dimissioni volontarie e anche un trasferimento prossimo, dettato da un concorso vinto altrove. Un quadro insostenibile, che potrebbe portare a ripercorrere il vulnus già vissuto e subito dal settembre 2021 e fino all'autunno scorso. Da qui la decisione, inevitabile, di fermare l'attività di ambulatorio, per concentrare le risorse residue sul reparto e sull'emodinamica.