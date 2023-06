Criminalità organizzata transnazionale, Musacchio interviene all'Onu

TERMOLI. Martedì 20 giugno il criminologo molisano Vincenzo Musacchio sarà audito in videoconferenza dalla sezione studi del Segretariato generale delle Nazioni Unite che si occupa della prevenzione e della repressione della criminalità organizzata transnazionale.

Il tema delle nuove mafie e la transnazionalità come elemento peculiare saranno alla base dell’intervento.

Le mafie moderne, soprattutto grazie ai traffici internazionali di stupefacenti, devono gestire immense quantità di denaro, in gran parte sporco, per cui, hanno bisogno di riciclare e di investire. Oggi tali operazioni le realizzano a livello internazionale.

Musacchio ricorderà anche Giovanni Falcone e il suo metodo «Follow the money» che nel tempo è diventato la pietra miliare di tutte le indagini sulla criminalità organizzata nel mondo. Un metodo che è stato ratificato da oltre 200 Nazioni e che dimostra ogni giorno che passa la sua efficacia.

Nel suo intervento, inoltre, Musacchio inviterà i rappresentanti dei vari Stati membri a perfezionare le tecniche di indagini economiche, a «seguire il denaro» proprio come richiedeva Falcone, con strumenti di indagine finanziaria aggiornati alle moderne tecnologie digitali e a scoprire e spezzare i legami tra criminalità organizzata transnazionale, corruzione, riciclaggio e illeciti investimenti, utilizzando ed aggiornando proprio la Convenzione di Palermo come base giuridica per portare a termine un’efficace cooperazione internazionale finalizzata soprattutto ai sequestri, alle confische dei beni e dei profitti illeciti ante delictum.

Il criminologo è stato chiamato, insieme ad altri relatori europei, soprattutto per le sue ricerche e per il saggio sulla criminalità organizzata transnazionale scritto a due mani con Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia e oggi parlamentare europeo. Il lavoro è stato pubblicato a livello internazionale ed è stato ritenuto utile anche dagli organismi di polizia e magistratura che operano in ambito europeo (Europol ed Eurojust).

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni Ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta alla corruzione e al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.