Al via lunedì i lavori di realizzazione dei campetti in via dei Pruni

TERMOLI. Partiranno finalmente lunedì prossimo, 19 giugno, i lavori di realizzazione dei due campi sportivi, uno da basket e uno da calcetto, che permetteranno ai ragazzi e ai bambini di togliersi dalla strada, dove slalomeggiano tra le auto per giocare a pallone, (ma sarà motivo di richiamo anche degli stessi adulti) in via dei Pruni. Secondo il direttore dei lavori, l’architetto Gaetano Piermarino e la ditta che realizzerà l’appalto,

I lavori durerebbero un mesetto, anche se sul cartellone la fine del cantiere è prevista contrattualmente come termine massimo a fine ottobre. Un nuovo polo sportivo che è frutto di una concertazione avvenuta tra i residenti della zona e l'amministrazione comunale, dopo l'appello che proprio da Termolionline era stato lanciato lo scorso autunno. Famiglie con bambini e ragazzi, infatti, dopo un'estate "critica", quella del 2022, la prima al ritorno alla piena normalità dopo la pandemia, avevano avanzato platealmente questa istanza, per le difficoltà di conciliare la sicurezza stradale nella zona e l'esigenza di spazi per i minori, in un quartiere dove ci sono decine e decine di giovani e giovanissimi.

Per questo, venne effettuato un sopralluogo su un terreno di proprietà comunale e su impulso dell'assessorato ai Lavori pubblici, poi inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a fine anno e inserito nel cosiddetto elenco annuale, l'intervento di realizzazione della nuova impiantistica sportiva. A interessarsene direttamente il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, che ieri ha partecipato alla consegna dei lavori, incontrando alcuni residenti. Verrà anche prevista una stradina che costeggerà gli impianti, per una migliore fruibilità degli stessi, con un accesso funzionale.

Galleria fotografica