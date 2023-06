Equità nella salute, col nuovo decreto in Molise arrivano 6,65 milioni di euro

TERMOLI. Sanità pubblica da salvare? C’è un tema di equità innanzitutto e lo sappiamo bene nel Molise, dove a causa del commissariamento le decisioni non possono essere assunte in autonomia. Sul filone dell’equità, tuttavia, è stato appena pubblicato il decreto che stanzia fondi ulteriori, per agevolare asset come “Prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura, maggiore copertura degli screening oncologici e contrastare la povertà sanitaria”.

Le risorse destinate al Programma Nazionale Equità nella salute sono state suddivise tra le Regioni interessate dal Programma (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (Inmp), quali Organismi intermedi, con decreto del Segretario Generale n. 5 del 17 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 22 maggio 2023 al n. 1664.

Si tratta di 591.628.430,00 euro destinati alle quattro aree di intervento del Programma.

Rimangono in capo al Ministero della salute gli interventi previsti nelle Priorità di Assistenza tecnica di importo complessivo pari a euro 23.750.000 nonché quelli di adeguamento delle competenze del personale, sostenuti dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), euro 5.129.000,00 e le iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e informazione, sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), euro 4.492.570,00.

Con questo intervento l’Ue finanzia un Piano operativo nazionale sulla Salute dedicato al Mezzogiorno che si aggiunge ai fondi per la salute del Pnrr. Con questo intervento si pensa di contrastare la povertà sanitaria, nelle 7 Regioni del Sud dove si registra la maggiore difficoltà ad erogare le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, soprattutto alle fasce più vulnerabili.

Al Molise viene assegnata la somma di 6.650.000 euro.