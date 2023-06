Carenze nel carcere di Larino, «Gli uffici centrali non considerano le nostre richieste»

LARINO. Carenza di personale penitenziario, assenza di funzioni direttive e un presidio medico h24 che manca. Queste le lamentele nel sit-in che ha visto il confronto col direttore del carcere Antonella De Paola, l’intervento del presidente della Provincia Francesco Roberti.

Per i rappresentanti del Sappe Matteo Del Re e Giovanni Lomma è «grave la carenza di personale della Polizia penitenziaria alla casa circondariale e di reclusione di Larino. Ci mancano almeno 40 unità, che qui significano tre turni di servizio. Oltre a questo, manca un comandante titolare da quasi tre anni e il direttore deve dividersi tra due istituti, con una presenza di 2-3 giorni la settimana, mentre occorrerebbe una figura stabile sia del comandante di reparto che del direttore. Mancano anche funzionari giuridico-pedagogici, ce ne sono due per 150 detenuti. Le varie richieste di misure alternative alla detenzione passano tutti per l'area trattamentale e i tempi si allungano, con colloqui ogni 7-10 giorni, ce ne vorrebbero altri. Inoltre, ci vuole il presidio sanitario nell'istituto. Abbiamo un medico dalle 8 alle 14, non ci sono dalle 14 alle 8 del mattino, dove dobbiamo rivolgerci al 118 o alla guardia medica, anche per mal di testa e pasticche. Ci vogliono psichiatri, psicologi, il servizio SerD (il 30% è sotto dipendenze)». Per Raffaele Giordano (Cisl): «manca personale, ma questo rispecchia la politica generale dell'amministrazione, a cui chiediamo, indirizzandola al provveditore, l'aumento del personale, così come il presidio medico h24. Occorre fare uno sforzo e inviare personale, ma qui ci sono situazioni al limite della sopportazione, come le aggressioni ripetute ai danni degli agenti». Infine, Gino Ciampa (Cgil): «La rivolta dell'altra sera conferma la bontà delle denunce sulla carenza del personale, che però non viene presa in considerazione dagli uffici centrali. Per l'assenza pomeridiana del personale medico un detenuto non è stato soccorso con immediatezza, perché abbiamo dovuto attendere il 118. Noi dobbiamo sopperire ai livelli minimi di sicurezza già, ma anche alla carenza del presidio medico. I detenuti non sono persone comuni, ma hanno esigenze psichiatriche e sanitarie».

Roberti ha sottolinea come il problema cronico quello della carenza di personale si manifesta ogni due anni, a causa di chi va in pensione e non viene reintegrato, così come è latente la mancanza di medici per il supporto sanitario. «Occorre garantire la massima attenzione per andare incontro alle esigenze dei detenuti». A rispondere è stata la De Paola, anche offrendo uno spaccato diverso da quello che da settimane viene riferito sul territorio: «Garantire il mandato dell'articolo 27 della Costituzione, per tendere alla rieducazione del condannato, qui a Larino è molto difficile. Lunedì sera, grazie alle professionalità degli agenti di Polizia penitenziaria, unitamente ai colleghi intervenuti da altre sedi, l'ordine e la sicurezza si sono mantenute all'interno dell'istituto. I detenuti lamentano la carenza dell'assistenza sanitaria e chiedono attenzione sulle loro problematiche. Lo scorso 13 giugno, sono state ascoltate anche dal magistrato di sorveglianza e hanno ricevuto delle rassicurazioni. Non sono mai cessate le attività trattamentali, qui c'è disinformazione. Anzi, ne verranno programmate delle altre nel prossimo futuro».

Galleria fotografica