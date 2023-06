All'UniMol il convegno nazionale su microplastiche e biomonitoraggio ambientale

science for the planet

science for the planet ven 16 giugno 2023

CAMPOBASSO. L’Università degli Studi del Molise ospita e organizza – dal 28 al 30 giugno – il Convegno Nazionale dal tema “Science For the Planet” e che vede, rispettivamente, in qualità di Presidente e Componente del Comitato Scientifico, i professori Pasquale Avino e Antonio De Cristofaro, entrambi docenti del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti.

L’obiettivo comune e centrale del convegno è quello di individuare eventuali gaps scientifici e normativi e di suggerire, attraverso il confronto scientifico d’insieme, idee e innovazioni da attuare in un prossimo futuro per perseguire un obiettivo imperativo, ovvero la salvaguardia del nostro Pianeta.

Tre le giornate che articoleranno il programma scientifico, ognuna delle quali sarà caratterizzata dalla trattazione di uno specifico argomento. Nella prima giornata, l’elemento nodale della discussione verterà sulle microplastiche che negli ultimi anni stanno interessando la comunità scientifica, dato il significativo impatto sullo stato di salute dell’ambiente, della vegetazione, degli animali e infine dell’uomo; mentre la seconda si focalizzerà su una tematica da sempre attuale, ovvero l’aerosol. La terza giornata, in conclusione, darà modo di discutere sull’impiego di organismi viventi, in particolare dell’ape sentinella, interpretata come strumento innovativo per la valutazione e biomonitoraggio ambientale.

Gli spunti proposti, corredati dalle analisi scientifiche e di ricerca, saranno dibattuti e argomentati in senso multidisciplinare da diversi esperti, accademici e figure professionali dell’Università di Milano, Bologna, Roma “La Sapienza”, della Fondazione Mach, dell’ARPA Molise e dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra questi si segnala nella prima giornata il prof. Matteo Vitali che terrà una relazione sulla tematica delle microplastiche. Di spicco l’ospite centrale della seconda giornata: il prof. Fabrizio Pregliasco che fornirà a tutti i partecipanti spunti di riflessione rilevanti per la tematica dell’aerosol e che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “I super batteri – Una minaccia da combattere”. Un volume che delinea un percorso affascinante, e a tratti duro, del mondo degli organismi “invisibili” e il loro rapporto, complesso, con gli umani. I racconti di come questi “nemici” minuscoli hanno agito ed agiscono è l’elemento centrale del testo che si chiude con una buona notizia: siamo in tempo per lavorare insieme alla lotta contri i microscopici nemici e tutelare la salute.

Si parte mercoledì 28 giugno, dalle ore 10.00, con la giornata inaugurale e la sessione ordinaria nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario di Vazzieri – via Francesco De Sanctis, Campobasso; per proseguire poi nel pomeriggio, dalle ore 15.00, sempre all’interno del II Edificio Polifunzionale, ma nell’Aula “Franco Modigliani” (ex 160 posti).

Giovedì 29 giugno, alle ore 9.15, Aula “Franco Modigliani” / pomeriggio, alle 15.00, Aula “Antonio Genovesi” (ex 200 posti) – entrambe al II Edificio Polifunzionale;

Venerdì 30 giugno, alle ore 9.15, e nel pomeriggio dalle 15.00, Aula “Franco Modigliani”.

Durante lo svolgimento del convegno, in tutte le tre giornate, sarà utilizzato lo spazio centrale, antistante alle due Aule “Franco Modigliani” e “Antonio Genovesi”, per vistare e prevedere le sessioni poster, curate dagli espositori e dalle ditte partecipanti.

Tutte le info su https://www.congresso-sciplanet.org