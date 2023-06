"Il mare più bello": nella Guida Blu di Legambiente-Tci sono 3 le "Vele" alle località molisane

TERMOLI. "Il mare più bello": dopo Bandiera Blu (Fee Italia) e Bandiera Verde (Associazione pediatri), nell'attesa che di Verde arrivi anche la Goletta, Legambiente da oltre 4 lustri dà vita alla Guida Blu, in simbiosi col Touring club italiano, che assegna attraverso le Vele (da 2 a 5) la classificazione delle località costiere italiane.

A dire il vero, sul Molise, si attende ancora che la graduatoria scali, mai si è arrivati nelle posizioni di riguardo. Nell'edizione 2023 alle 4 località molisane: Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia sono assegnate 3 Vele.

Le Vele - da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) - sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.

Spiagge indimenticabili, acque cristalline, escursioni, passeggiate, luoghi d’arte che meritano una visita speciale, eccellenze enogastronomiche. Tutto amabilmente intrecciato ad una gestione sostenibile del territorio e ad un’offerta turistica di qualità.

Da oltre vent’anni “Il mare più bello”, la Guida Blu di Legambiente e Toring Club Italiano, stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale, offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. Tante pratiche concrete sulle quali cominciare a cambiare le sorti del Pianeta, premiate con il vessillo delle Vele.

La Guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli, premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.